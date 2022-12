Numa rotunda do Porto: Adeus francesa AKI, olá alemã Lidl

Inaugurada no ano 2000, a única loja do AKI no Porto fechou no final do ano passado, tendo dado lugar a um supermercado da marca Lidl, que é inaugurado esta terça-feira, 6 de Dezembro.

"Com a abertura ao público prevista para o dia 7 de dezembro, esta loja está situada num dos locais mais icónicos do Porto, e vem reforçar a presença do Lidl no concelho, onde tem já seis lojas", avança a retalhista alemã, em comunicado.

A nova loja do Lidl na cidade Invicta, com uma área próxima dos 1.500 metros quadrados e 130 lugares de estacionamento, fica situada à boca da Rotunda AEP, vulgarmente conhecida como "Rotunda dos Produtos Estrela", em plena Estrada da Circunvalação.

O encerramento do AKI no Porto surge no âmbito da reestruturação do grupo francês ADEO, que decidiu eliminar a marca AKI, unificando todas as suas lojas de bricolage, construção, decoração e jardim sob a marca Leory Merlin.

Atualmente, com uma rede de mais de 270 lojas e quatro entrepostos em Portugal, o Lidl emprega mais de nove mil pessoas no nosso país, tendo este ano previsto um investimento total de cerca de 200 milhões de euros, dos quais 125 milhões visam a intervenção na sua rede de lojas em território luso.

No ano passado, esta cadeia de supermercados contribuiu para a riqueza nacional com 2,61 mil milhões de euros e para a manutenção de 60 mil postos de trabalho, de acordo com a segunda edição do Estudo de Impacto Socioeconómico, realizado pela consultora KPMG para o retalhista alimentar,

"Só em 2021, por cada posto de trabalho gerado pelo Lidl, foram criados adicionalmente 7,3 novos postos de trabalho, resultando em quase 60 mil postos de trabalho criados de forma direta e indireta", realça o estudo da KPMG.