Número de compras físicas e online atinge níveis pré-pandemia

O número total de compras físicas e online atingiu na semana passada, pela primeira vez, valores acima do período pré-pandemia. O crescimento deve-se essencialmente ao comércio online, o que inclui operações feitas por Mbway, de acordo com a gestora da rede multibanco SIBS.





Entre 19 e 25 de abril, "o número total de compras (físicas e online) atingiu, pela primeira vez em 2021, valores acima dos registados antes da COVID-19 – quer em período homólogo (19 a 25 de abril de 2019), quer em comparação com os primeiros meses de 2020, caracterizado como o período "antigo normal".









No entanto, de acordo com o comunicado, a evolução "deve-se sobretudo ao comércio online, que tem vindo a registar um crescimento significativo", estando 51% acima do registado antes do período da pandemia.





Antes do aparecimento do novo coronavírus o comércio online representava 10% das compras eletrónicas, percentagem que subiu para 18% em fevereiro de 2021 e que está agora nos 14%. O Mbway está a ser três a quatro vezes mais usado.





Embora o comércio físico esteja "5% abaixo do verificado no período de ‘antigo normal’", ou seja, abaixo do período de 1 de janeiro a 17 de março de 2020, os dados mais recentes sugerem uma recuperação.





Isto porque o comércio físico cresce desde março – o mês em que as atividades económicas começaram lentamente a reabrir – e porque na semana passada, de 19 a 25 de abril, "ficou mesmo acima do registado no período homólogo dos dois últimos anos, nomeadamente de 2020, período em que Portugal se encontrava no primeiro confinamento".



"Numa análise setorial, verifica-se que os negócios mais impactados durante o período de confinamento – alojamento turístico, restauração, transporte de passageiros e moda e acessórios – apresentam um gradual retorno com as diferentes fases de reabertura, sendo que na última semana encontram-se ainda a 16% face ao "antigo normal", ou seja, ao período pré-pandemia.



"Já os setores do pequeno comércio - mercearias, mini-mercados e similares, produtos alimentares, bebidas e tabaco -, mantêm-se em contraciclo, com incrementos do numero de compras eletrónicas a rondar os 24% no total de compras físicas e online".



A SIBS, que tem um site com indicadores, considera a atividade dos cartões portugueses e estrangeiros na Rede Multibanco em Portugal. Nas compras com cartão estão incluídas as compras Mbway. O comunicado não se refere ao montante gasto, mas antes ao número de operações.