Já é possível fazer pagamentos com QR Code MB Way na Feira do Livro

Arranca hoje a Feira do Livro de Lisboa no Parque Eduardo VI, que se prolongará até dia 12 de Setembro, e conta com algumas novidades. Os amantes de livros poderão agora fazer as suas compras através da nova funcionalidade QR Code Express MB Way.



É a primeira vez que esta forma de pagamento é disponibilizada na Feira do Livro. Para fazer a compra, basta escolher um livro que terá um QR Code visível e abrir a câmara do smartphone na aplicação MB Way. Ao apontar a câmara para o código, a compra será feita automaticamente.



O objetivo é que o momento do checkout seja " mais simples, rápido, cómodo e sem qualquer contacto", adianta a SIBS em comunicado.

Esta solução de pagamento estará disponível durante a Feira do Livro, em compras na praça do Páteo Almedina, nas promoções diárias dos Livros do Dia e Livros em Promoção e também para mais de 800 títulos em formato e-book.



Para além disso, o QR Code Express MB Way poderá também ser usado em "vending machines" de águas, cujas receitas serão cedidas ao Banco de Bens Doados da ENTRAJUDA.



"Depois desta primeira iniciativa, em que colocamos a solução em prática, estamos seguros de que irão surgir novas jornadas de compra que tornarão ainda mais abrangente o QR Code Express MB WAY", sublinha Luís Gonçalves, diretor da SIBS, a empresa que desenvolveu o MB Way.

Para além da presença da SIBS na Feira do Livro através da disponibilização desta nova funcionalidade, mantém-se a possibilidade de fazer compras com MB Way em todo o recinto através das habituais formas de pagamento no terminal de pagamento automático (TPA).