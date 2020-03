O Governo voltou a alterar as regras de acesso ao chamado lay off simplificado: basta que a empresa tenha uma quebra de faturação de 40% face ao mês anterior ou homólogo.





Aplica-se ainda a "empresas que experienciem uma paragem total ou parcial da sua atividade que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou a suspensão ou cancelamento de encomendas".



O Negócios está agora a acompanhar a conferência de imprensa.



Notícia em atualização



O novo regime, que permite cortar salários com apoio da Segurança Social, continua a ainda a aplicar-se a "empresas ou estabelecimentos cujo encerramento total ou parcial tenha sido decretado por decisão das autoridades politicas ou de saúde"

O Governo já aprovou o chamado "lay off simplificado" e de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros os critérios foram alargados.Poderão aceder ao novo lay off as empresas que tenham uma quebra "acentuada de, pelo menos 40% da faturação, por referência ao mês anterior ou período homólogo".No diploma anterior, a quebra teria de se verificar num período de dois meses, o que na prática atrasava o acesso a este regime.