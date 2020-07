PCP beneficia bancos com suspensão de rendas

Até ao fim do ano, as lojas de centros comerciais vão pagar apenas a componente variável das rendas, calculada em função das vendas. A medida do PCP, que consta no Orçamento suplementar, favorece as lojas que não pagam renda variável, como bancos ou seguradoras.

