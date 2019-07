A Polónia vai mesmo avançar com um imposto sobre as receitas das retalhistas a partir de 1 de setembro, o que está a pressionar as cotadas do setor. A Jerónimo Martins está a deslizar mais de 5%.

O setor retalhista, exposto ao mercado polaco, está a registar fortes quedas, num dia marcado pelo "regresso" do imposto sobre as receitas do setor, suspenso durante três anos por divergências com a Comissão Europeia.





O Governo polaco vai avançar com a aplicação de um imposto sobre as receitas geradas pelas retalhistas. O imposto deverá ser implementado a partir de 1 de setembro, de acordo com a informação disponível no site do Governo, citado pela Bloomberg.

A decisão da Polónia de avançar com este imposto surge depois de em maio o Tribunal de Justiça da União Europeia ter dito que a Comissão Europeia cometeu um erro ao considerar que um imposto polaco sobre o setor retalhista constituía um auxílio de Estado, abrindo assim a porta à aplicação do mesmo.

As ações da Jerónimo Martins, que está presente na Polónia através da Biedronka, estão a ceder 5,4% para 13,75 euros. Esta é a queda mais pronunciada das ações desde 31 de outubro, tendo em consideração as oscilações de fecho.



A CCC também está a cair 4,29% para 167,50 euros, enquanto os títulos da Dino Polska recuam 0,37% para 134,00 euros, e a Eurocash, liderada pelo português Luís Amaral, está a ceder 2,14% para 20,12 euros.