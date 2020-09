Portugal foi o país da UE onde o comércio a retalho mais cresceu em julho

Depois de dois meses de forte recuperação, as vendas a retalho na Zona Euro voltaram a descer em julho, sinalizando um abrandamento da retoma apesar do alívio gradual das medidas de restrição na generalidade dos países.





Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, as vendas a retalho na Zona Euro desceram 1,3% em julho, face ao mês anterior, depois das subidas de 5,3% em junho e 20,6% em maio.





Na União Europeia, a quebra mensal foi de 0,8%, após as recuperações de 5,1% e 18,4% nos dois meses anteriores.





No entanto, alguns países contrariaram a tendência e aumentaram as vendas, como é o caso de Portugal que, a par da Roménia, viu o comércio a retalho crescer 3,9% face a junho.





No lado oposto estiveram a Bélgica (-5,1%), Finlândia (-2%) e Estónia (-1,5%), que lideraram as descidas.





O gabinete estatístico da UE detalha que, na Zona Euro, a venda de produtos não alimentares desceu 2,9% face a junho enquanto a venda de combustíveis diminuiu 4,3%. Na UE, pelo contrário, a venda de combustíveis aumentou 4,6% e a de alimentos, bebidas e tabaco 0,1%,enquanto as vendas de produtos não alimentares caiu 2,3%.





Apesar da quebra mensal deste indicador, tanto na Zona Euro como na União Europeia, as vendas a retalho aumentaram face ao mesmo mês do ano passado. A subida foi de 0,4% na Zona Euro e 0,7% na União Europeia.





Nesta comparação, Portugal ficou aquém dos parceiros europeus, com as vendas a retalho a diminuírem 3,6% em relação a julho de 2019. As maiores quedas foram, porém, as da Bulgária (-17,5%), Malta (-8,1%) e Luxemburgo (-6,1%) e as maiores subidas as da Irlanda (9,1%), Lituânia (6,8%) e Países Baixos (6%).