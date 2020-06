Portuguesa Barkyn angaria 5 milhões para "apurar" negócio de comida para animais

A start-up portuguesa Barkyn, que faz entrega de comida personalizada para animais de estimação e assistência veterinária 24h, acaba de anunciar que angariou cinco milhões de euros para desenvolver o seu produto.





Este financiamento fecha uma ronda de Série A que foi liderada pela Indico Capital Partners e pela espanhola All Iron Ventures, contando ainda com a participação da Portugal Ventures e do Fundo 200M.





A atual ronda destina-se a completar a transição de venda de produtos terceiros para a sua própria linha de ração e brinquedos para cães, mas também para expandir a oferta de produtos e aperfeiçoar a experiência do cliente.





Este investimento acontece em contexto de pandemia, uma situação que beneficiou as contas da empresa, uma vez que esta opera exclusivamente online, "com muitos clientes a transferirem as suas compras do retalho físico para o online na Barkyn", assegura a start-up. Em números, este movimento traduziu-se no triplo da receita no primeiro trimestre de 2020 comparado com o período homólogo do ano anterior.





"O mercado de animais de estimação está a expandir-se mundialmente, sendo a categoria com maior crescimento online no setor de bens de consumo", realça o fundador e CEO, André Jordão. O líder da Indico Capital Partners, Stephan Morais, considera esta start-up "um claro vencedor" dentro do mercado em que opera, enquanto a All Iron Ventures destaca a "nova abordagem à indústria".





A Barkyn opera atualmente em Itália, Espanha e Portugal, tendo servido um total de 40.000 famílias e os seus animais de estimação desde o começo da sua operação.