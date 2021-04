Barkyn arrecada mais 3 milhões de euros em ronda de investimento

Leia Também André Jordão é o Empreendedor do Ano 2020

A Barkyn, que disponibiliza pacotes de produtos e serviços para cães, levantou mais 3 milhões de euros de investimento, numa operação que contou com a Five Seasons Ventures. No total, o financiamento já recebido pela empresa portuguesa aproxima-se dos 8 milhões de euros, através de investidores como a Indico Capital Partners, a All Iron Ventures, Portugal Ventures ou a Shilling Capital.O valor arrecadado permitirá à empresa expandir-se no Sul da Europa, em mercados como Espanha ou Itália, além das operações em Portugal.Niccolo Manzoni, da Five Seasons, descreve a empresa como "uma companhia única no Sul da Europa, onde a região tem elevados números de pessoas com animais domésticos mas nenhuma marca digital inspiracional na área do bem-estar para animais".A empresa foi fundada em 2017, por André Jordão e Ricardo Macedo. A Barkyn disponibiliza pacotes para cães, com alimentação personalizada para o animal, snacks e brinquedos. A empresa disponibiliza também serviços de veterinário ao domicílio ou seguros para cães.André Jordão, um dos fundadores da Barkyn, recebeu no ano passado o segundo prémio João Vasconcelos, tendo sido considerado o empreendedor do ano. Este prémio, atribuído anualmente, foi criado pela Startup Portugal em homenagem ao seu fundador e ex-secretário da Indústria, João Vasconcelos.