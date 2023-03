Preços dos produtos de marca própria subiram mais do que as de fabricante em 2022

Não obstante, ressalva, "em geral, os produtos de marca própria continuam a compensar face aos de fabricante, daí que se mantenham como uma boa opção para os consumidores, quando o objetivo é fazer baixar a despesa do supermercado".



Diferenças esbatidas



Do estudo que realizou, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, através do controlo diário dos preços de 60 produtos – 30 de marca própria, de gama média, e os equivalentes com marca de fabricante nas lojas online de cinco supermercados (Auchan, Continente, Intermarché, Minipreço e Pingo Doce) – a Deco Proteste concluiu que há produtos cuja poupança face à versão de fabricante se esbateu bastante.



E dá como exemplo a massa em espirais, apontando que, no início do ano passado, quem optasse por marca própria conseguia poupar, em média, 48% face à de fabricante, quando, a 31 de dezembro, a diferença era apenas de 22%. A razão? enquanto o preço do produto de fabricante desceu 4% (de 1,32 euros para 1,27 euros), o do distribuidor aumentou 44%, passando de 0,69 euros para 0,99 euros, detalha a Deco Proteste, indicando que "quase todos os produtos aumentaram entre as duas datas, mas os de marca própria, na grande maioria dos casos, subiram mais".







