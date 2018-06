Projecto piloto de energia solar da Jerónimo Martins com investimento de 1,2 milhões

Bruno Simão/Negócios

O Grupo Jerónimo Martins estabeleceu uma parceria com a Ikaros-Hemera e a G2 ER Solar One para um projecto piloto de energia solar em duas unidades do grupo retalhista em Portugal, segundo foi anunciado esta segunda-feira.

O projecto prevê a instalação de 3.876 painéis solares em 17.700m2 da cobertura de dois edifícios no sul do país, mais concretamente no Centro de Distribuição Sul, em Algoz, e na loja do Recheio de Tavira.

"O investimento de 1,2 milhões de euros foi realizado em parceria com a G2 ER Solar One, sob o aconselhamento da Grow Energy Management, e estima-se que permita à Jerónimo Martins uma autonomia energética de cerca 34% face aos consumos dos dois edifícios", refere o comunicado.

A instalação e monitorização destas duas unidades de auto consumo pertenceu à Ikaros-Hemera, empresa especialista em sistemas solares fotovoltaicos para o mercado empresarial.

Segundo o comunicado, este projecto "vai evitar emissões anuais de 200 toneladas de CO2. Isto equivale à capacidade de sequestro de carbono de uma floresta com a dimensão de 44 estádios de futebol, à retirada de circulação de 111 viaturas, ou ao consumo eléctrico de 525 casas".

"Com este projecto o Grupo Jerónimo Martins investe num dos recursos naturais mais importante se com mais potencial no nosso país, o sol, e reforça o seu investimento na política de sustentabilidade ambiental", assinala Duarte Caro de Sousa, director-geral da Ikaros-Hemera, citado no comunicado.

A Jerónimo Martins anunciou, a 21 de Maio, que vai contratar 100% de electricidade proveniente de fontes renováveis para as várias marcas que detém em Portugal.

"Esta decisão traduz o forte compromisso do grupo com o crescimento sustentável, mesmo quando isso representa aceitar – como é o caso – custos significativamente mais elevados", destacou na altura Pedro Soares dos Santos, presidente e CEO da Jerónimo Martins.