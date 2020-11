Quais os horários dos supermercados nos fins de semana de recolher obrigatório?

É o regresso ao confinamento, desta vez com hora marcada. O decreto do estado de emergência determina que nos dois próximos fins de semana, a 14, 15, 21 e 22 de novembro, será proibido circular na via pública entre as 13h00 e as 05h00. Estão previstas várias exceções, para ir trabalhar ou passear animais de companhia, e também serão permitidas deslocações "a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais". Ou seja, será possível fazer compras a qualquer hora do dia.



Apesar da exceção prevista na lei, alguns supermercados optaram por estender os horários de funcionamento nos dias em questão, por temerem concentrações de clientes no período da manhã.



É o caso do Pingo Doce, que anunciou esta quarta-feira a intenção de abrir a maior parte das lojas às 06h30. "Dadas as limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos, o Pingo Doce vai abrir a maioria das suas lojas às 6h30m e encerrar às 22h, procurando assim contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã", refere ao Negócios fonte oficial dos supermercados da Jerónimo Martins. A opção já gerou críticas por parte do Bloco de Esquerda.

Quem preferir fazer compras no Continente, encontrará as lojas abertas a partir das 08h00. O horário não foi, no entanto, alargado devido às novas restrições. "Já há algumas semanas que a Sonae MC antecipou o horário de abertura de algumas lojas para as 08h00 e estendeu os horários de encerramento", salienta fonte oficial do grupo proprietário do Continente. Os horários de encerramento oscilam entre as 21h e as 23h, dependendo da localização.



Por sua vez, e depois de "analisar a situação", a Auchan decidiu não fazer quaisquer alterações aos horários nos próximos fins de semana. "Consideramos que os serviços que atualmente prestamos aos nossos clientes asseguram, neste contexto, uma compra confortável e segura", refere fonte oficial.



Essa será também a opção do Lidl, que "na sequência da resolução do Conselho de Ministros" que decreta o estado de emergência, decidiu que "este fim de semana, todas as suas 259 lojas em Portugal Continental, de Norte a Sul do país, manterão os seus horários habituais, sem alterações". O que significa que as lojas estarão abertas a partir das 08h ou 8h30, e encerrarão às 21h ou 21h30, de acordo com a localização.

Fonte oficial da retalhista de origem alemã destaca que, uma vez que as deslocações ao supermercado são permitidas, "não é necessário ir a correr às lojas da parte da manhã, podendo os clientes utilizar este tempo para tratar de assuntos que só poderão ser tratados até as 13h".



Já as lojas Minipreço preparam-se para adotar "horários flexíveis de abertura e fecho, adaptados às localidades onde estão inseridas". No site da marca, é possível encontrar os horários de funcionamento de cada loja. Na maior parte dos casos, as lojas irão abrir às 08h e encerrar às 20h ou 21h.



O grupo Dia considera que "como insígnia de proximidade, devemos continuar a servir da melhor maneira possível os nossos clientes, adaptando horários em função das especificidades de cada localidade".





O Aldi optou por algumas mudanças, nomeadamente no horário de abertura. A partir desta sexta-feira, "e por um período indefinido", o supermercado de origem alemã vai passar a abrir todas as lojas às 08h00, "independentemente do concelho onde se situem".



Com a alteração, o Aldi pretende "evitar aglomerados de pessoas nas lojas, principalmente durante as manhãs dos próximos fins de semana". O encerramento vai variar entre as 21h00 e as 21h30. Uma diferença que "já estava em vigor antes de serem conhecidas as restrições".



Na Mercadona, o fim de semana não vai trazer alterações. A insígnia de origem espanhola vai manter o horário de funcionamento habitual, das 9h00 às 21h30, "por forma a conseguirmos assegurar o normal abastecimento aos portugueses, garantindo sempre a segurança e saúde dos colaboradores e clientes".