Sonae encerra lojas de retalho não alimentar às 13h nos próximos fins de semana

No dois próximos fins de semana, devido à proibição de circulação na via pública, o grupo Sonae vai encerrar as suas lojas de retalho não alimentar às 13h, nos concelhos abrangidos pelo decreto do estado de emergência. As lojas de retalho alimentar, parafarmácias e lojas de cuidados para animais vão manter os horários habituais de funcionamento.



Em causa está o encerramento antecipado de lojas como a Worten, a marca de retalho de eletrónica da Sonae, que se mantiveram abertas durante o anterior estado de emergência, em março e abril. Serão também encerradas às 13h insígnias como Zippy, MO, Salsa, Maxmat, Note e SportZone.



A decisão foi avançada esta quinta-feira pelo diretor financeiro da Sonae, João Dolores, numa conferência para analistas, durante a qual foram apresentados os resultados do grupo até setembro, que se cifraram em prejuízos de 24 milhões de euros.





"As nossas lojas de retalho alimentar, parafarmácia e de cuidados para animais vão permanecer abertas para servir os nossos clientes. Não iremos alterar os nossos horários nos próximos fins de semana e estaremos preparados para receber os clientes nas nossas lojas, como habitualmente", destacou João Dolores. Os horários de funcionamento mantêm-se, assim, para os supermercados Continente, as parafarmácias Well's e as lojas de cuidados para animais ZU.





"Todos os restantes estabelecimentos físicos de retalho encerrarão às 13h00 durante os dois próximos fins de semana. Iremos naturalmente continuar a servir os nossos clientes através dos nossos canais online, sendo que temos implementado nas nossas marcas várias opções de entrega mais rápida, inclusive no próprio dia, que reforçaremos durante este período", salientou o diretor financeiro.



Aos analistas, João Dolores descreveu que "nos próximos dois fins de semana, o governo português implementou restrições significativas à mobilidade das pessoas em mais de 120 municípios do país, incluindo a obrigatoriedade de ficar em casa entre as 13h00 e as 5h00, com muito poucas exceções, nomeadamente deveres profissionais, sendo necessária uma justificação formal, e saídas para adquirir produtos e serviços essenciais, como bens alimentares e de higiene pessoal, cuidados de saúde e produtos para animais de estimação"



Assim, no sentido de "respeitar a lei, bem como o espírito da lei", o grupo optou por, "enquanto empresa relevante no mercado de retalho em Portugal, agir de forma responsável e dar um exemplo positivo para auxiliar as autoridades no seu esforço para conter a propagação do vírus", concluiu João Dolores.