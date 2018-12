Retalhista britânica afunda mais de 40% após uma “deterioração significativa” em Novembro

O sector do retalho está sob pressão. Os cenários traçados por algumas empresas do sector não são animadores, o que está a provocar quedas acentuadas entre as cotadas. A britânica Asos está a afundar mais de 40%, tendo revisto as suas estimativas em baixa, depois de uma “deterioração significativa” em Novembro.