Retalhista de moda dos EUA entra em falência por causa do vírus

A J Crew, uma retalhista norte-americana do mundo da moda, é a primeira cadeia no país a ser empurrada para a falência pela pandemia de coronavírus, avança o Financial Times.





A empresa-mãe da J Crew, a Chinos Holdings, já pediu proteção contra credores ao abrigo do Capítulo 11 devido ao impacto que teve o fecho de lojas por causa do confinamento a que a pandemia de coronavírus obrigou.





A J Crew disse que já chegou a acordo com os credores, nomeadamente para converter 1,65 mil milhões de dólares de dívida em ações.





"Este acordo com os nossos credores representa uma meta crítica no processo que está a decorrer para transformar o nosso negócio com o objetivo de conseguir um crescimento sustentável e de longo prazo para a J Crew", declarou o CEO do grupo. Paralelamente, a cadeia não abdica da marca Madewell’s, na qual também pretende reforçar o crescimento.





A retalhista já estava, anteriormente à pandemia, sob pressão devido ao fardo da dívida, ao mesmo tempo que desiludiu alguns dos clientes com falhas no design. Paralelamente, a J Crew sofria uma intensa concorrência da parte de rivais como a Zara e a H&M. A pandeia de coronavírus foi o golpe final. De acordo com a Federação de Retalho Nacional dos Estados Unidos as receitas desta indústria deverão sofrer um abalo de 430 mil milhões de dólares durante o segundo trimestre.