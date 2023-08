Rolex compra retalhista de luxo suíço Bucherer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Rolex chegou a acordo para a compra do retalhista suíço de luxo Bucherer, indicou esta quinta-feira a maior fabricante de relógios helvética.A aquisição, cujo valor não foi revelado, dá à Rolex uma presença forte no retalho, uma vez que a Bucherer detém mais de uma centena de lojas em diversos países.De acordo com o comunicado, a Bucherer continuará a operar de forma independente e manter a identidade da marca.Esta será a primeira vez que a Rolex passará a vender os seus relógios de luxo em lojas suas - a empresa apenas detém uma loja própria, localizada na sua cidade-natal de Geneva.A Rolex produz mais de um milhão de relógios anualmente e fatura mais de nove mil milhões de francos suíços (9,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) por ano.