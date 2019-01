Sonae MC contrai empréstimo de 55 milhões junto do BEI para tornar lojas mais ecológicas

A Sonae vai investir um total de 110 milhões de euros, sendo que o BEI avançará com o empréstimo de metade da quantia, para que a empresa de retalho torne as suas lojas "mais eficientes em termos energéticos".

Miguel Veterano

A cadeia de supermercados portuguesa Sonae MC, dona do Continente e do Meu Super, contraiu um empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) de 55 milhões de euros para tornar as lojas mais ecológicas até 2022, foi hoje anunciado.

Em causa está um investimento total de 110 milhões de euros (metade do qual suportado por verbas do BEI, no âmbito do Plano Juncker) que a empresa de retalho vai contrair para tornar as suas lojas "mais eficientes em termos energéticos, promovendo também a utilização de energias renováveis", refere um comunicado hoje divulgado.

"O empréstimo do BEI contribuirá para a renovação dos sistemas técnicos das lojas, com equipamentos mais eficientes em termos energéticos, bem como novas tecnologias de produção de eletricidade e gestão de resíduos", aponta a nota assinada pela instituição financeira da União Europeia e pela Sonae MC.

Ao todo, "espera-se que o acordo apoie a criação de mais de 1.200 postos de trabalho durante a fase de implementação", refere o mesmo comunicado.

No âmbito das obras de modernização previstas até junho de 2022, as lojas da Sonae MC vão ser, assim, equipadas com novos sistemas de gestão da água e com tecnologias de monitorização e gestão de energia mais eficientes, o que possibilitará reduzir o consumo de água e de eletricidade.

Terão também sistemas de refrigeração renovados.

Acresce que cerca de 8% das necessidades de eletricidade das lojas será obtido através do recurso a fontes de energia renováveis.

Nos parques de estacionamento destes estabelecimentos serão ainda instalados 680 pontos de carregamento para veículos elétricos.

O acordo para este empréstimo do BEI foi hoje assinado em Matosinhos.

Em Portugal, a Sonae MC gere as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Meu Super.