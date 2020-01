As vendas da Sonae MC aumentaram 9,2% no ano passado face a 2018, atingindo os 4.702 milhões de euros. A empresa diz que este é o maior crescimento do volume de negócios em mais de 10 anos.





Por último, no segmento que a Sonae MC designa por "novos negócios de crescimento e outros" a subida no volume de negócios cifrou-se em 32,9%, para 810 milhões de euros. Mas aqui o incremento foi inflacionado pela compra da cadeia espanhola Arenal. Em termos comparáveis, as vendas aumentaram 8,2%.



Nos hipermercados, as vendas subiram 1,9%, atingindo os 1.653 milhões de euros. Já nos supermercados, o crescimento em 2019 foi de 7,9%, para 2.239 milhões de euros. No entanto, em termos comparáveis, a subida nos supermercados situou-se em 3,1%.

"Executámos a nossa estratégia de forma consistente, e continuamos a fazer progressos relevantes em todas as dimensões da experiência de compra, com uma proposta de valor atrativa e uma notoriedade de marca recorde", acrescenta.

As vendas da Sonae MC cresceram 9,2% no ano passado, ascendendo a 4.702 milhões de euros, indicou esta quarta-feira a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A empresa liderada por Luís Moutinho destaca que este é o maior crescimento em mais de 10 anos.Grande parte do aumento do volume de negócios resulta do alargamento do portefólio, que contou com 91 aberturas de lojas num total de mais de 36 mil metros quadrados. O crescimento das vendas em termos comparáveis, entre lojas existentes nos dois períodos, situou-se em 3%.