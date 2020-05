Sonae Sierra propõe a lojistas pagamento de 50% das rendas em dois anos

A Sonae Sierra está a propor aos lojistas de alguns centros comerciais o pagamento diferido das rendas de abril, maio e junho, com um desconto de 50%. Ao que o Negócios apurou, a proposta da Sonae Sierra passa por permitir um desconto de 50% do valor das rendas durante estes três meses, sendo que os restantes 50% poderão ser pagos pelos lojistas ao longo de dois anos.



A proposta já foi enviada aos lojistas de alguns dos centros comerciais co-detidos e geridos pela empresa, e só será posta em prática com o acordo dos propritários das lojas. A medida é válida para as lojas que tiveram de encerrar obrigatoriamente devido à pandemia de covid-19.



Em abril, a Sonae Sierra tinha determinado a suspensão do pagamento das rendas das lojas situadas nos centros comerciais que gere em Portugal. A medida esteve em vigor até ao fim do estado de emergência, que terminou a 03 de maio. A gestora de centros comerciais esclarece agora como será feito o pagamento destas prestações, que apesar de suspensas, não foram canceladas.



A Sonae Sierra é co-proprietária e gestora de mais de 20 centros comerciais em Portugal, como o Colombo e o Vasco da Gama, em Lisboa, o CascaisShopping, em Cascais, e o Norteshopping, no Porto.