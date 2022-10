Sport Zone dá 20 milhões por mais 18% da espanhola Deporvillage

Partilhar artigo



Criada em 1997, a Sport Zone internacionalizou-se em 2008, com a abertura de uma primeira loja em Madrid, tendo em 2018 feito parte da fundação do Iberian Sports Retail Group (ISRG), juntamente com três outras insígnias do setor – a JD, a Sprinter e a Size. Uma "joint venture" formada com a britânica JD Sports (50,02%), em que o grupo Sonae cedeu o controlo da sua marca para passar a deter 30% daquele que é o segundo maior retalhista da Península ...