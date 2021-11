Todos os pratos a 3,90 euros. Espanhola Pomodoro vai abrir 20 restaurantes italianos em Portugal

Uma pizza, uma salada, uma lasanha, um burrito, ravioli ou hambúrgueres - neste restaurante lisboeta de comida italiana, todos os pratos custam 3,90 euros.

Trata-se do Pomodoro, o primeiro restaurante de comida italiana da marca espanhola em Portugal, que abriu a 22 de fevereiro passado em Lisboa, na Avenida Duque de Ávila, junto ao jardim do Arco do Cego.

O segundo restaurante da marca Pomodoro deverá abrir ainda este mês, no centro comercial Almada Fórum, também pela mão do grupo português Novacasta, que assinou um acordo com a insígnia espanhola para a expansão desta rede de restauração no nosso país.

"A marca espanhola Pomodoro vai expandir-se em Portugal, através da abertura de 20 novos restaurantes, em rua e em centros comerciais, nos próximos cinco anos", avança a Novacasta, em comunicado enviado às redações, nesta quarta-feira, 3 de novembro.

"É uma expansão que nos deixa muito entusiasmados, por contribuirmos para o desenvolvimento económico nacional, potenciarmos a criação de postos de trabalho, bem como desenvolvermos uma rede de restaurantes financeiramente acessível para a maioria das pessoas", afirma João Falcão, managing partner do grupo Novacasta.

Detida pelo Comess Group em Espanha, "a Pomodoro é o franchising espanhol com maior crescimento no setor de comida italiana ‘fast casual’ nos últimos cinco anos", garante a Novacasta, realçando que "uma das principais características desta cadeia de restauração é o facto de ter um preço único para todos os pratos da carta, a 3,90 euros".

O grupo Comess é um conglomerado de restauração que possui marcas como a Lizarrán, a Cantina Mariachi, a DonG ou a Casa García, além da Pomodoro, que conta já com 128 espaços em território espanhol.