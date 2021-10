Turcos das entregas ultrarrápidas chegam a Lisboa com 200 trabalhadores. Querem expandir até aos "milhares"

Getir lançou o serviço em Lisboa, com 200 trabalhadores, um número que prevê alargar a milhares com expansão não só dentro da capital, mas também a outras cidades portuguesas na primeira metade do próximo ano.

