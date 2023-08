Um quarto dos portugueses faz compras online uma vez por semana

Leia Também Um em cada seis euros faturados pelas empresas em 2021 foi por vendas online

Um quarto dos portugueses (26%) faz compras através da internet uma vez por semana, ou seja, mais 4% do que no último trimestre de 2022, diz um estudo da Klarna, plataforma de compras e pagamentos a nível global, que sinaliza que a escolha dos consumidores pelos canais online tem registado um crescimento nos últimos três anos.Segundo a mais recente edição do "Shopping Pulse", que avalia as principais tendências de compra de mais de 19.000 consumidores de 18 países a nível mundial, em Portugal, os canais online têm conquistado em especial a Gen Z (nascidos entre 1996 e 2010) e os Millennials (nascidos entre 1981 e 1996), representando 36% em ambos os casos."Estes dois grupos têm mostrado uma preferência crescente pela experiência de compras online, impulsionada pela conveniência, variedade de produtos e facilidade de comparação de preços, com 35% dos Millennials a comprar online pelo menos uma vez por semana, mais 5% que no ultimo trimestre do ano passado", refere a Klarna, em comunicado enviado às redações.Com efeito, também a Geração X (nascidos entre 1965 e 1981) e os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964) começam a revelar uma migração para os canais online, à medida que vão estando mais familiarizados com os avanços tecnológicos, embora ainda demonstrem uma preferência pela loja física.Em termos genéricos, o estudo revela que quase metade dos portugueses adquire produtos que viu nas redes sociais (42%), embora a maioria ainda prefira comprar em loja. Mais de metade dos portugueses (53%) já faz as suas compras através do "smartphone", mais 10% que a média global, sendo o Instagram a rede social preferida de 57% para adquirir produtos online.A experiência de compra ainda é considerada pelos portugueses mais agradável em loja física. No entanto, vemos que cada vez mais portugueses fariam todas as suas compras online, se tivessem de escolher, refere a Klarna, apontando que, no segundo trimestre deste ano, 41% preferia comprar apenas online, mais 3% que no final de 2022.Na hora de pagar, os consumidores portugueses acompanham o comportamento global, dando preferência ao método Buy Now Pay Later (61%) em detrimento do cartão de crédito (20%), segundo o mesmo estudo.A nível global assiste-se a uma "fase de equilíbrio", assinala a Klarna, já que em metade dos países analisados há já uma preferência pela compra online, mas na outra metade, ainda prevalece o método de compra mais tradicional. Os consumidores portugueses enquadram-se nesta última, apesar de as duas gerações mais jovens já mostrarem preferência pelas plataformas de comércio eletrónico.