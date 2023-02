Vendas a retalho em dezembro caem 2,7% na Zona Euro e 2,6% na UE

Leia Também Vendas a retalho recuaram 1,8% em dezembro

Em dezembro, o volume do comércio a retalho na União Europeia (UE) desceu 2,6% relativamente a novembro. Olhando apenas para a Zona Euro, a descida foi ligeiramente superior, de 2,7%. É o que indicam dados revelados pelo Eurostat esta segunda-feira.Comparando com o mesmo mês de 2021, verifica-se um aumento de 2,5% na UE e de 2,8% se considerarmos apenas a Zona Euro.Já no acumulado de 2022, face a 2021, o volume de vendas a retalho aumentou 0,7% na região da moeda única e 1,1% na União Europeia.Em Portugal, face a novembro, as vendas a retalho desceram, apontando uma queda de 3,1%, acima da média europeia, e em termos de comparação homóloga um aumento 0,7%.Na Zona Euro, em termos de variação mensal, as vendas a retalho diminuíram 2,9% em comida, bebidas e tabaco, 2,6% em produtos não alimentares e aumentou 2,3% no caso de combustíveis automóveis.Na União Europeia, em dezembro de 2022 relativamente a novembro, o volume de comércio a retalho recuou 2,9% em comida, bebidas e tabaco, 2,8% em produtos não alimentares e cresceu 2,3% em combustíveis automóveis.Os maiores recuos mensais do volume de comércio a retalho verificaram-se nos Países Baixos (-6,3%), Alemanha (-5,3%) e Luxemburgo (-3,8%). Já entre os que mais aumentaram estão a Eslováquia (2,3%), Áustria (1,6%) e Roménia (1,3%).Numa análise anual, na Zona Euro, em dezembro do ano passado, as vendas a retalho diminuíram 6,9% no setor da comida, bebidas e tabaco e 0,6% em produtos não alimentares, ao passo que cresceu 6% em combustíveis automóveis.Na UE, também em termos anuais, o comércio a retalho registou uma redução de 6,6% em alimentos, bebidas e tabaco e 0,9% em produtos não alimentares. No caso dos combustíveis automóveis aumentou 7,3%.Numa comparação anual, as maiores reduções anuais no volume total do comércio a retalho foram registadas na Bélgica (-9,2%), Dinamarca (-8,4%) e Suécia (-7,1%). Por sua vez, Malta (5,7%), Roménia (5,3%) e Espanha (4,6%) foram os países com maiores crescimentos.