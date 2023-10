Vendas do comércio a retalho invertem tendência e crescem 1,2% em setembro

Leia Também Marcas próprias geram menor rentabilidade para retalhistas e menor fidelização de clientes

As vendas no comércio a retalho passaram de uma diminuição homóloga de 0,4% em agosto para um crescimento de 1,2% em setembro, revelam dados publicados, esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo o INE, registaram-se, aliás, subidas homólogas em toda a linha, com o índice de emprego a crescer 1,7%, o de remunerações 9,7% e o de horas trabalhadas 0,8%.A aceleração do volume de negócios no comércio a retalho (foi 1,6 pontos percentuais superior a agosto) ficou a dever-se sobretudo ao comportamento do setor dos produtos não alimentares que registou um aumento de 3,0 pontos percentuais face ao mês anterior para uma taxa de variação homologa de 0,2% em setembro. Já o segmento dos bens alimentares recuou 0,2 pontos percentuais para uma variação homóloga de 2,7%.Contas feitas ao trimestre, as vendas no comércio a retalho cresceram 1,6% entre julho e setembro. Os agrupamentos de produtos alimentares e não alimentares aumentaram 2,8% e 0,8%, respetivamente.