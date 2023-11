Comércio a retalho recua na Europa, mas cresce em Portugal em setembro

Leia Também Vendas do comércio a retalho invertem tendência e crescem 1,2% em setembro

O comércio a retalho caiu 2,7% na União Europeia (UE) em setembro, face a igual período do ano passado. Portugal, no entanto, foi dos poucos países do bloco dos 27 onde cresceu.Dados publicados, esta quarta-feira, pelo Eurostat indicam que Portugal foi a exceção à regra na comparação homóloga, com um crescimento de 1,1%, distante, porém, de Espanha, onde o volume do comércio a retalho escalou 7,5% face a setembro do ano passado, e ainda atrás do Luxemburgo (+2,6%), Chipre (+4,1%) e da Irlanda (+1,4%).Em sentido inverso, as maiores descidas no comércio a retalho foram sentidas na Eslovénia (-17%), Bélgica (-8,4%) e Hungria (-7,3%).Por segmentos, as principais quebras registaram-se nos combustíveis (-6,9%), nos produtos não alimentares (-3,2%) e nos bens alimentares, bebidas e tabaco (-0,9%).Já na comparação mensal, Portugal acompanhou a tendência da UE, onde o volume do comércio a retalho (ajustado de sazonalidade) caiu 0,2%, registando uma quebra idêntica face a agosto.