Victoria’s Secret aterra no NorteShopping no lugar que foi do Bairro Arte após fecho da Disney

"Se está a pensar oferecer alguma coisa irreverente e original, a Bairro Arte é a loja certa para si. Este espaço tem os mais variados artigos, desde peças de decoração, jogos, tecnologia ou produtos de cozinha", anunciava o NorteShopping, a 7 de dezembro passado.

O Bairro Arte, marca que detém uma dezena de lojas no país, tinha aberto no NorteShopping no mês anterior, ocupando o espaço que foi da Disney durante 11 anos e que tinha encerrado a 25 de setembro.

Mas praticamente "não aqueceu o lugar", com a Sonae Sierra, empresa gestora do centro comercial, a burilar uma solução "hot" para o espaço situado no gaveto do corredor de acesso ao hipermercado Continente.

"A Victoria's Secret vai abrir a primeira loja em Portugal (fora da zona comercial dos aeroportos) no NorteShopping", anunciava a Sierra a 15 de março.

E onde vai aterrar, dentro do maior "shooping" do Norte, a reconhecida marca norte-americana de lingerie e produtos de beleza? "Victoria’s Secret - nova abertura", lê-se, há já muito tempo, no painel publicitário que "veste" toda a montra da loja que foi anteriormente ocupada pela Bairro Arte e a Disney.

Recorde-se que a Disney, que também tinha uma loja no centro comercial Colombo, em Lisboa, que fechou a 13 de janeiro deste ano, decidiu, em março do ano passado, avançar com o encerramento da esmagadora maioria das suas lojas na Europa, e cerca de seis dezenas nos Estados Unidos, deixando em operação apenas duas dúzias.

A decisão do grupo de entretenimento norte-americano foi justificada com a mudança de paradigma dos hábitos de consumo resultante da pandemia da covid-19, de acordo com um estudo realizado pela empresa, que reforçou a sua aposta no "e-commerce".