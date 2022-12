Volume de comércio a retalho na Zona Euro caiu em outubro. Portugal contraria tendência

nos alimentos, bebidas e tabaco que se verificou a maior descida: 3,6%. Já nos produtos não alimentícios, o volume do comércio a retalho recuou 2,6%, enquanto nos combustíveis automóveis o volume de negócios cresceu 3,3%.





O volume do comércio a retalho em outubro recuou 2,4% na União Europeia, face ao período homólogo. Já na Zona Euro, a descida foi de 2,7%, divulga esta segunda-feira o Eurostat.Os maiores decréscimos anuais registaram-se na Dinamarca, na Suécia e na Bélgica (-9,5%, -6,4% e -5,7%, respetivamente). Já os maiores aumentos foram observados na Eslovénia, Malta e Letónia, 8,5%, 7,2% e 5,7%, respetivamente, detalha o instituto europeu de estatísticas.Numa análise por produtos, foiEm termos mensais, ou seja, comparativamente a setembro deste ano, o volume de negócios a retalho desceu 1,7% na União Europeia e 1,8% na Zona Euro. Face ao mês anterior, Portugal encontra-se entre os países onde o volume de negócios aumentou, com um crescimento de 0,5%. Em setembro, o país tinha visto um decréscimo de 1,9% face ao mês anterior.Já face a outubro do ano anterior, Portugal viu um crescimento de 1,2% no volume de comércio a retalho."A maior descida mensal no volume total de comércio a retalho ocorreu na Áustria (-4.6%), Croácia (-4.0%) e Bélgica (-3.3%)", aponta o Eurostat.