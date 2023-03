Well's investe 850 mil euros em nova loja no NorteShopping, a maior do país

A Wells, insígnia de saúde, beleza e bem-estar da Sonae MC, inaugurou, esta quarta-feira, a sua primeira "flagship store" no país, no NorteShopping, no Porto, fruto de um investimento de 850 mil euros, e espera chegar ao final do ano com mais cinco lojas do género.

Em comunicado enviado às redações, a empresa indica tratar-se de um "projeto pioneiro da marca", com a loja, dividida por dois pisos e com uma área superior a 500 metros quadrados, "a integrar ambientes distintos para zonas de perfumaria, maquilhagem, cabelo profissional e parafarmácia, concebidas a pensar na experiência do cliente" e "a contar, pela primeira vez, com uma zona dedicada ao serviço de recolha de encomendas feitas online (Click&Collect), "que reforça a experiência ominicanal da marca".





Esta loja, desenvolvida com o apoio da empresa francesa Malherbe, especialista em projetos arquitetónicos de retalho de luxo e "branding", figura como a 13.ª loja Wells com oferta de perfumaria e beleza integrada, num total de 300 espalhadas por Portugal continental e ilhas. Ao serviço tem uma equipa com 50 colaboradores, dos quais 90% são mulheres."A abertura deste novo espaço, que passa a ser a nossa maior loja em Portugal, representa um forte investimento no reforço de gamas, categorias e inovação. É mais um avanço na concretização do nosso objetivo em sermos um destino cada vez mais relevante na área da beleza", afirmou a nova diretora-geral da Wells, Margarida Oliveira, adiantando que a estratégia de expansão prevê mais cinco aberturas em 2023."Nos próximos anos, queremos replicar este conceito e abrir mais de 20 lojas em grandes centros urbanos, cinco das quais até ao final do ano, sempre com o objetivo de democratizar o acesso a produtos de saúde, beleza e bem-estar e estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes".