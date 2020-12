BdP alarga até 15 de janeiro consulta pública sobre Código da Atividade Bancária

O Banco de Portugal (BdP) voltou a alargar o prazo da consulta pública do anteprojeto do Código da Atividade Bancária (CAB), desta vez até 15 janeiro."Perante a importância da proposta contida no anteprojeto de CAB e o interesse demonstrado relativamente à consulta pública, o Banco de Portugal decidiu voltar a alargar o prazo para o envio de contributos, até ao dia 15 de janeiro de 2021", pode ler-se num comunicado emitido hoje pelo supervisor bancário.No comunicado, o Banco de Portugal "salvaguarda, no entanto, que não prorrogará novamente o prazo desta consulta pública, pelo que é imprescindível que todas as partes interessadas assegurem o envio dos seus contributos até à data agora definida".Segundo o supervisor liderado por Mário Centeno, "o anteprojeto de CAB tem suscitado grande interesse e solicitações no sentido de ser novamente alargado o prazo para o envio de contributos no âmbito da consulta pública".No dia 26 de novembro, o BdP já tinha alargado o da consulta pública sobre o anteprojeto do Código da Atividade Bancária (CAB) até hoje.O anteprojeto do CAB foi colocado em consulta pública no dia 29 de outubro.