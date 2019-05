Bruxelas multa maior fabricante de cerveja do mundo em 200 milhões de euros

#EUAntitrust We've fined brewer AB InBev €200 million for restricting cross-border sales of beer. It hindered cheaper imports of its Jupiler beer from the Netherlands, to maintain higher prices in Belgium. @EU4BE Learn more: https://t.co/XqoJ1xbnNh pic.twitter.com/M6DoSXri84 — EU Competition (@EU_Competition) 13 de maio de 2019

No mesmo comunicado, a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, afirma que é "ilegal" tentar manter os preços elevados 'contornando' as regras do mercado único europeu. "Os consumidores na Bélgica têm estado a pagar mais pela sua cerveja favorita por causa da estratégia deliberada da AB InBev de restringir as vendas transfronteiriças entre a Holanda e a Bélgica", assinala.O resultado é uma multa de 200 milhões de euros. Como a empresa reconheceu a infração e colaborou com a Comissão, a "pena" foi reduzida em 15%. Mas, para tal, a AB InBev terá ainda de escrever a informação obrigatória do rótulo em francês e holandês nos produtos que venda para a Bélgica, Holanda e França, pelo menos durante os próximos cinco anos.A AB InBev resultou da fusão de uma série de empresas com origem na Bélgica, Brasil, Reino Unido e EUA. O seu CEO é o brasileiro Carlos Brito desde 2008. O português Miguel Patrício - que foi recentemente nomeado CEO da norte-americana Kraft Heinz - esteve duas décadas na AB InBev como diretor de marketing.Em termos simples, a AB InBev limitou a possibilidade de uma das suas cervejas mais conhecidas, a Jupiler (tem uma quota de mercado de 40% na Bélgica), ser importada a um preço mais baixo para os consumidores belgas. Isto porque o mesmo produto era vendido mais barato no país vizinho, a Holanda, dada a maior concorrência no segmento da cerveja.Como é que limitou a concorrência? A gigante belga mudou a embalagem de algumas Jupiler que vendia na Holanda para que fosse mais difícil o seu regresso ao mercado belga, nomeadamente removendo a versão em francês da informação obrigatória que deve constar no rótulo. Além disso, a AB InBev restringiu o volume de vendas à Holanda para diminuir as importações desses produtos para a Bélgica.Acresce que a empresa negociou acordos com os retalhistas belgas que limitavam a sua capacidade de importar Jupiler mais barata da Holanda e restringiu a possibilidade de oferecer descontos consoante o mercado em questão.