Grandes distribuidores e cervejeiras acusadas pela Concorrência de concertação de preços

Miguel Baltazar/Negócios

Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché, do lado das distribuidoras, e Sociedade Central de Cervejas e Super Bock, dos fornecedores, foram acusadas pela Autoridade da Concorrência de práticas equivalentes a cartel, anunciou a entidade liderada por Margarida Matos Rosa.

São três processos distintos, diz a Concorrência em comunicado.

A Concorrência concluiu que existem indícios de que as cadeias de supermercados Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché "utilizaram o relacionamento comercial com os fornecedores Sociedade Central de Cervejas e Super Bock para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos daquelas empresas, como cervejas, águas com sabores, refrigerantes, entre outros, em prejuízo dos consumidores".

Num outro processo a Concorrência acusa também a Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché, mas junta a Lidl e a E. Leclerc de prática semelhante mas com outro fornecedor de bebidas, a PrimeDrinks, que distribui vinhos e bebidas espirituosas.

No âmbito destas acusações, estão também a ser alvo de acusação administradores e diretores da Modelo Continente, Central de Cervejas e Super Bock.

Em comunicado, a Concorrência realça que, "a confirmar-se, a conduta em causa é muito grave. Trata-se de uma prática equivalente a um cartel, em que os distribuidores não comunicando diretamente entre si, como acontece habitualmente num cartel, recorrem a contactos bilaterais com o fornecedor para promover ou garantir, através deste, que todos praticam o mesmo PVP no mercado retalhista", uma prática designada de "hub-and-spoke".



Estes são os primeiros casos com estas características em Portugal.

As práticas investigadas durante vários anos foram desenvolvidas entre 2003 e 2017. A AdC realizou durante o ano de 2017 buscas em instalações de 44 entidades, tendo os resultados sido incorporados em 16 processos contraordenacionais, mais de uma dezena dos quais neste setor.

As notas de ilicitudes já foram emitidas, decorrendo agora o período de defesa das acusadas. Só depois de exercidos os direitos de audição e defesa é que será produzida, caso seja essa a conclusão, a acusação, onde constarão as sanções pecuniárias. Segundo a Lei da Concorrência, as empresas podem ter uma sanção de até 10% do volume de negócios.

(Notícia atualizada com mais informações)