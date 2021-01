Acionistas da Mota-Engil aprovam aumento de capital até 100 milhões de euros

A autorização para a administração do grupo poder avançar com o aumento de capital reservado a acionistas, que permitirá à chinesa CCCC ficar com 30% da construtora, foi aprovada esta quinta-feira com 99,46% de votos.



Bruno Simão Maria João Babo mbabo@negocios.pt 16:50







... Os acionistas da Mota-Engil aprovaram esta quinta-feira, em assembleia geral, a autorização para a administração do grupo avançar com o aumento de capital até 100 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado.



Segundo refere na nota, na assembleia geral estiveram presentes representantes de 69,59% do capital social da empresa, tendo este ponto único da ordem de trabalhos sido aprovado por 99,46% dos votos emitidos na assembleia.



Apesar da autorização dada agora pelos acionistas o aumento de capital só avançará quando o grupo obtiver todas as autorizações necessárias. Segundo avançou já num research a JB Capital Markets, a operação deverá ser feita a um preço entre 1,40 e 1,60 euros por ação.



Leia Também Chinesa CCCC vai entrar na Mota-Engil este ano O aumento de capital é uma das operações anunciadas pelo grupo que levará a que a China Communications Construction Company (CCCC), que é a quarta maior construtora do mundo, passe a ter 30% da Mota-Engil, enquanto a holding da família Mota ficará com 40%.



Em novembro do ano passado, o grupo anunciou que a CCCC vai adquirir 23% do capital da Mota-Engil por 169,4 milhões de euros à "holding" da família Mota, e que elevará a sua posição no grupo português a 30% no aumento de capital que será realizado.

A compra dos 55 milhões de títulos à Mota Gestão e Participações (MGP) será feita a 3,08 euros por ação, sendo que para chegar aos 30% definidos no acordo de parceria estratégica a CCCC assegurará os restantes 7% no aumento de capital que vai envolver a emissão de 100 milhões de novas ações.



Leia Também Chinesa CCCC vai ter mais de 30% da Mota-Engil Como ficou definido entre os dois futuros acionistas de referência da Mota-Engil, também a MGP – que garantiu "total comprometimento e alinhamento com sua posição histórica na empresa" - irá ao aumento de capital.

A operação deverá ficar fechada no primeiro trimestre deste ano. Saber mais Mota-Engil CCCC construção

