Chineses ficam com um terço dos administradores da Mota

O aumento de capital da Mota-Engil que permitirá à China Communications Construction Company (CCCC) ficar com 30% do capital da construtora portuguesa deverá estar concluído no final de maio, podendo então o grupo chinês designar 1/3 dos membros do órgão de administração, como passou a ser possível com a alteração dos estatutos do grupo de António Mota.





