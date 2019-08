Construtora Odebrecht oferece dividendos a detentores de títulos

A unidade de construção da Odebrecht SA chegou a um acordo com um grupo de detentores de títulos para usar dividendos para pagar dívidas, segundo fontes a par do assunto.





As condições do acordo, que inclui um corte de 55% do valor da dívida da empresa, serão divulgadas para todos os detentores de títulos em breve, disseram as mesmas fontes, que pediram para para não serem identificadas porque as discussões são privadas.



A ideia de usar o excesso do caixa operacional para pagar os detentores de obrigações é permitir que estes participem na recuperação da atividade, disse uma das fontes.