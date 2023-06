Contratos de obras públicas celebrados sobem 47% até maio

O total de contratos celebrados nos primeiros cinco meses do ano subiu 47% para 1.110 milhões de euros, de acordo com as contas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), divulgadas esta sexta-feira.



O montante total de concursos de empreitadas de obras públicas registrou um crescimento homólogo de 78% para 2.655 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano.



O barómetro da AICCOPN revela ainda que até ao final do mês de maio, os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, totalizaram 809 milhões de euros, montante que traduz um aumento de 47%, em termos homólogos.





Já os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados depois de adjudicados por ajuste direto e consulta prévia cresceram 45% em igual período, face aos primeiros cinco meses do ano passado, para um total de 231 milhões de euros.