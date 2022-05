Custos de construção aumentaram 29% desde o nível pré-covid

Os custos de construção aumentaram 18,3% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2021, mas comparativamente com os primeiros três de 2020, o último trimestre pré-covid, a subida chega aos 28,9%, de acordo com os promotores imobiliários inquiridos no âmbito do mais recente “Portuguese Investment Property Survey”.





