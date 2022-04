Iluminação no aeroporto de Luanda custa 11 milhões de euros e vai ser entregue à Mota-Engil

O despacho presidencial que autoriza a contratação emergencial deste serviço, no valor de 4.850 milhões kwanzas, foi publicado esta sexta-feira no Diário da República e delega a abertura do procedimento de adjudicação no Ministério das Finanças.A contratação emergencial é justificada com a urgência da requalificação deste sistema no aeroporto da capital angolana para manter "a robustez e operacionalidade do mesmo".Uma avaria na iluminação do sistema de balizagem deixou, na passada terça-feira, o Aeroporto Internacional de Luanda às escuras e várias aeronaves em terra.