Mota-Engil assina contrato de 300 milhões com Petrobras

A petrolífera brasileira adjudicou ao consórcio do grupo português um contrato para a revitalização da malha de gás na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro. No segundo semestre deste ano participadas da Mota-Engil ganharam contratos no valor total de 350 milhões de euros na América Latina.



João Cortesão Maria João Babo mbabo@negocios.pt 23 de Outubro de 2023 às 18:03









A Mota-Engil assinou, em consórcio com a Ocyan, um contrato de cerca de 300 milhões de euros para a revitalização da malha de gás da Petrobras, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.



Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o grupo liderado por Carlos Mota dos Santos (na foto) salienta que este contrato "marca a expansão da empresa nas atividades de 'Oil & Gas' e em projectos de EPCI offshore, os quais incluem engenharia, construção, aquisição e instalação de equipamentos".



No âmbito do contrato, que tem uma duração estimada de quatro anos e meio, "as atividades offshore serão realizadas junto às plataformas de Namorado e Garoupa (PNA-1 e PGP-1), e incluirão a instalação de diversos equipamentos submarinos que permitirão a distribuição e ramificação de gases ou líquidos e dutos flexíveis".



Além desta adjudicação, a Mota-Engil refere na mesma nota enviada à CMVM que no segundo semestre deste ano algumas subsidiárias do grupo celebraram novos contratos e aditamentos a contratos existentes na América Latina num valor total de cerca de 350 milhões de euros.



"Com as adjudicações acima anunciadas, o grupo continua a consolidar a atividade a realizar nos próximos anos em patamares historicamente elevados, alargando ao mesmo tempo, em dimensão e rentabilidade, a presença nos principais mercados da região", refere ainda a construtora portuguesa. Saber mais Mota-Engil Petrobras América Latina oil & gas

