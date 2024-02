Mota-Engil ganha contrato de 160 milhões no Peru

, anunciou esta sexta-feira a construtora.Em Portugal, o contrato ganho é o da construção do complexo hospitalar do Hospital de Lisboa Oriental, cuja assinatura decorreu hoje,. Este contrato tem um valor de 380 milhões de euros aos quais se somam ainda 127 milhões de euros a preços constantes referentes à manutenção da infraestrutura durante 27 anos.

à empreitada para o 'Recrecimiento de la Etapa 6 Presa de Relaves', mais uma fase dos trabalhos de desenvolvimento do Projeto de Toromocho (localizado a cerca de 150 km de Lima, no interior do Peru) no qual a Mota-Engil Peru S.A. tem vindo a executar diversos serviços. O contrato, com um valor inicial de cerca de 172 milhões de dólares, terá uma duração máxima de 1.027 dias".

No Peru, o contrato ganho "no valor de cerca de 160 milhões de euros", foi adjudicado pela Minera Chinalco e corresponde "