Mota-Engil ganha contrato para projeto hidroelétrico de 270 milhões na Colômbia

A portuguesa Mota-Engil anunciou que assinou um contrato para um investimento de 270 milhões num projeto hidroelétrico na Colômbia, feito através da subsidiária local.

A informação foi digulgada através de um comunicado publicado no site da comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, a CMVM.

O contrato "terá uma duração estimada de 46 meses e contempla a construção de uma central de produção de energia", erguida para uma sociedade veículo de capitais maioritariamente chineses, entre os quais da CCCC (China Communications Construction Company) e da CTG (China Three Gorges Corporation).

Além do projeto na Colômbia, a Mota-engil dá nota da recente assinatura de um contrato para a construção, no prazo de 540 dias, de um novo troço de 24km de uma estrada (Barranca Larga-Ventanilla) no México, no valor de cerca de 45 milhões de euros.

Estes contratos reforçam a presença da construtora portuguesa na América Latina, que, de acordo com o veiculado no comunicado, é uma região que continua a "afirmar-se como potenciadora do desenvolvimento do grupo".