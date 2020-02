Hwange Colliery, empresa estatal do Zimbabué, decidiram não prolongar o contrato de "mining" no valor de 260 milhões de dólares (191 milhões de euros), que tinha sido assinado em janeiro de 2014, segundo adiantou o jornal do Zimbabué, Business Times

O vínculo tinha a duração de cinco anos e incluía trabalhos de perfuração, detonação, carga e transporte de minério na sua mina de carvão no Zimbabué, segundo tinha anunciado a empresa portuguesa, na altura da adjudicação.

portuguesa Mota-Engil anunciou que assinou um contrato para um investimento de 270 milhões num projeto hidroelétrico na Colômbia , feito através da subsidiária local.

Segundo o jornal local, o Governo do Zimbabué, que controla 52% da empresa de exploração de minério, tem feito uma reestruturação na empresa, que está a ser pressionada para maximizar as operações e para pagar aos trabalhadores, uma vez que acumulou dívidas a rondar os 150 milhões de dólares.O presidente da Hwange Colliery, Bekithemba Moyo, confirmou a não renovação do acordo ao jornal local e disse que "o contrato terminou e ambas as partes concordaram em não renová-lo".Para além do Zimbabué, a Mota-Engil tem uma carteira de projetos em outros países africanos como Angola, Malawi, África do Sul, Uganda, Moçambique, Costa do Marfim, Guiné-Conacri e Camarões. Para além de África, a construtora portuguesa tem também negócios na Europa e na América Latina.Recentemente, a