Mota-Engil ganha contrato de 128,8 milhões na construção de estádio na Guiné-Conacri

A Mota-Engil viu ser-lhe adjudicado um contrato na Guiné-Conacri, no valor de 128,8 milhões de euros, para a construção de um estádio para a Taça das Nações Africanas (CAN) em 2025.Em comunicado enviado à Comissão do Mercados dos Valores Mobiliários (CMVM) a construtora explica que o contrato prevê a construção de um estádio com capacidade para 15 mil pessoas, com um campo de treino para mil espectadores.Está ainda prevista a construção de três campos de treino e dois conjuntos de 36 moradias, um clube com sala de eventos e restaurante, um campo desportivo e uma piscina - para hospedar quatro equipas.O contrato tem início estimado em julho de 2022 e terá uma duração de dois anos. O projeto vai ficar localizado na cidade de Boké, a cerca de 250 quilómetros de Conacri, a capital do país.O estádio de Boké será um dos que acolherá a Taça das Nações Africanas em junho de 2025.