Mota-Engil paga dividendo adicional a partir de 5 de outubro

A Mota-Engil vai pagar a partir de 5 de outubro o dividendo adicional, relativo ao exercício de 2021, de 0,01725 euros por ação (sujeitos a retenção de IRS/IRC de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data de pagamento), comunicou esta quarta-feira a construtora à CMVM.





De acordo com as informações prestadas pela empresa, o agente pagador nomeado para o efeito será a Caixa Geral de Depósitos e o pagamento dos dividendos processar-se-á através da Central de Valores Mobiliários de acordo com o Regulamento em vigor aplicável a valores mobiliários escriturais.





Os acionistas que beneficiem de qualquer isenção ou dispensa legal de retenção na fonte de IRS/IRC, "deverão fazer prova de tal facto junto das entidades registadoras ou depositárias das ações até ao dia anterior ao pagamento do dividendo" adianta o grupo, informando ainda que a partir do dia 3 de outubro, inclusive, as ações serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao dividendo.





Tal como o Negócios já tinha noticiado no início deste mês, o grupo registou lucros de 12 milhões de euros no primeiro semestre, cumprindo a condição para entregar aos acionistas mais quase 5,3 milhões de euros em dividendos adicionais no próximo mês.

No passado dia 1, na apresentação dos resultados do primeiro semestre, a Mota-Engil confirmara que em outubro iria efetuar o pagamento "da segunda tranche do dividendo bruto de 0,01725 euros", na sequência do cumprimento da condição definida na assembleia geral de acionistas realizada em maio.



Nessa altura o grupo determinou que esta distribuição adicional ficaria sujeita à condição de o resultado líquido consolidado atribuível ao grupo no final do primeiro semestre deste ano ser superior a 50% do resultado líquido consolidado verificado em 2021, ou seja, superior a 10.820,5 milhões de euros.

Em maio os acionistas da Mota-Engil aprovaram a distribuição no imediato de 5,175 cêntimos por ação, no valor global de 15,9 milhões de euros, assim como a possibilidade de virem a ser entregues mais quase 5,3 milhões de euros em outubro (1,725 cêntimos por ação).