Mota-Engil paga dividendo adicional de 1,725 cêntimos em outubro

A Mota-Engil confirma, na apresentação dos resultados do primeiro semestre, que em outubro vai efetuar o pagamento "da segunda tranche do dividendo bruto de 0,01725 euros", na sequência do cumprimento da condição definida na assembleia geral de acionistas realizada em maio.



Nessa altura o grupo determinou que esta distribuição adicional ficaria sujeita à condição de o resultado líquido consolidado atribuível ao grupo no final do primeiro semestre deste ano ser superior a 50% do resultado líquido consolidado verificado em 2021, ou seja, superior a 10.820,5 milhares de euros.



De acordo com os resultados do primeiro semestre divulgados esta quinta-feira, a Mota-Engil obteve lucros até junho de 12 milhões de euros.



Em maio os acionistas da Mota-Engil aprovaram a distribuição no imediato de 5,175 cêntimos por ação, no valor global de 15,9 milhões de euros, assim como a possibilidade de virem a ser entregues mais quase 5,3 milhões de euros em outubro (1,725 cêntimos por ação).



Na altura, o grupo referia que caso se verificasse essa condição nas contas semestrais consolidadas a deliberação teria efeitos a 1 de outubro.