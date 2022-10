É já a partir desta quarta-feira, 5 de outubro, que a Mota-Engil começa a pagar dividendos aos seus acionistas. Em maio, o grupo determinou que esta distribuição adicional ficaria sujeita à condição de o resultado líquido consolidado no final do primeiro semestre ser superior a 10.820,5 milhões de euros – o que veio a acontecer.





Em maio os acionistas da Mota-Engil aprovaram a distribuição no imediato de 5,175 cêntimos por ação, no valor global de 15,9 milhões de euros, assim como a possibilidade de virem a ser entregues mais quase 5,3 milhões de euros em outubro (1,725 cêntimos por ação).





Tal como comunicado à CMVM a 21 de setembro, a construtora paga a partir de agora o dividendo adicional, relativo ao exercício de 2021, de 1,725 cêntimos por ação, sujeitos a retenção de IRS/IRC de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data de pagamento.



O maior acionista da construtora, que fica com a fatia mais significativa dos dividendos, é a família Mota, que detém 40% da participação pelo que receberá 2,12 milhões de euros. Já a China Communications Construction Company (CCCC) fica com 32,41% do montante - ou 1,7 milhões de euros -, enquanto os pequenos acionistas representam 25,6% do total e arrecadam1,36 milhões.





O agente pagador nomeado para o efeito será a Caixa Geral de Depósitos e o pagamento dos dividendos processar-se-á através da Central de Valores Mobiliários de acordo com o Regulamento em vigor aplicável a valores mobiliários escriturais.





Os acionistas que beneficiem de qualquer isenção ou dispensa legal de retenção na fonte de IRS/IRC, "deverão fazer prova de tal facto junto das entidades registadoras ou depositárias das ações até ao dia anterior ao pagamento do dividendo" adianta o grupo.





50 milhões a 5 anos





No passado dia 30, a Mota-Engil anunciou também, que se vai financiar junto do mercado obrigacionista, com o objetivo de angariar 50 milhões de euros. Para tal a empresa de construção vai realizar, durante o mês de outubro, duas ofertas: uma de subscrição (OPS) de dívida e outra de troca (OPT).





"O prospeto refere-se à oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, de até 100.000 obrigações da Mota-Engil, SGPS, com o valor nominal unitário de 500 euros e global inicial de até 50.000.000 euros", pode ler-se no documento enviado ao regulador.

O montante total das ofertas é de 50 milhões de euros em obrigações tanto para investidores institucionais como de retalho. A oferta é distribuída por 100 mil títulos com maturidade de cinco anos e a construtora vai pagar um juro bruto de 5,75%, segundo a informação avançada à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).





As ordens para a subscrição ou troca de obrigações podem ser colocadas desde o passado dia 3 de outubro, e terminam a 17 de outubro. Cada obrigação tem um valor unitário de 500 euros, sendo o capital mínimo de subscrição 2.500 euros, já que é obrigatório subscrever pelo menos cinco títulos.





Após os custos associados à emissão, a empresa poderá ter um encaixe líquido de cerca de 48 milhões de euros, que serão usados para alimentar a "expansão internacional" da empresa, assim como "prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cash-flow, não estando prevista a utilização para determinada finalidade específica dos proveitos".