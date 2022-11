Produção industrial na União Europeia aumentou 5,7% em setembro

A produção industrial em setembro na União Europeia aumentou 5,7% face ao mesmo período do ano anterior, divulgou esta segunda-feira o Eurostat. Já na Zona Euro, acelerou 4,9%.A produção de bens de capital foi a que mais cresceu no conjunto dos 27 Estados-membros (14,3%), seguida da produção de bens de consumo não-duradouro (8,4%) e bens de consumo duradouro (1,8). Já a produção de bens intermediários caiu 1,4% e de energia 2,8%.O maior aumento da produção industrial ocorreu na Irlanda, onde avançou 31%, na Dinamarca (19%) e em Malta (14,2%). "Já os maiores recuos foram observados na Estónia (-7,5%), na Letónia (-3,7%) e na Eslováquia (-1,9%)", destaca o instituto europeu de estatísticas.Em Portugal, a produção industrial aumentou 0,3% quando comparado com o mesmo período de 2021, sendo um dos países com os menores aumentos. Na vizinha Espanha, o aumento foi de 3,5%.Já quando comparado a agosto de 2022, a produção industrial cresceu 0,9%, tanto na União Europeia como na Zona Euro. Em território nacional, a produção desacelerou 2,5% face a agosto.