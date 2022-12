Produção industrial está 2% abaixo de há um ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de produção industrial seguia em outubro 2% abaixo de um ano antes, traduzindo sobretudo reduções nos volumes de bens de consumo e de bens intermédios produzidos pela indústria nacional, indica nesta sexta-feira o INE.





Considerando apenas a indústria transformadora, o recuo é de 1,9% (a produção subia 1,2% em setembro, em termos homólogos).

Os dados apontam para variações inferiores às registadas há um mês em todos os agrupamentos industriais, com exceção da energia.

Segundo o INE, o recuo no índice de produção de bens de consumo é de 3,9%, face a um ano antes, num agravamento de 6,3 pontos percentuais face aos dados do mês anterior (subida de 2,4%).

Na produção destinada a consumos industrias, o índice de produção de bens intermédios recua também 3,9%, numa taxa 2,4 pontos percentuais abaixo da verificada em setembro (-1,5%).

Os indicadores apontam também para um abrandamento na produção de bens de investimento como maquinaria, com uma subida de 4,8%, que compara com um aumento de 6,7% no mês anterior.

A produção de energia não regista, por outro lado, qualquer variação, tal como se verificou em setembro, segundo aponta o índice que resulta do inquérito mensal à produção industrial.