Produção na construção cai em agosto na Zona Euro face ao mês anterior

construção

Em agosto, a produção no setor da construção registou um decréscimo de 0,6% na Zona Euro e 0,4% na União Europeia (UE) face a julho do mesmo ano, de acordo com o Eurostat, o gabinete de estatística europeu. Este movimento ocorre após uma queda superior a 1% tanto no grupo dos 19, como na UE em junho.Face a julho e numa análise por subsetores, a engenharia civil na Zona Euro diminuiu 1,4%, enquanto que arecuou 0,4%.Já na UE e recorrendo aos mesmos termos de comparação, a engenharia civil desceu 1,2% e a construção decresceu 0,1%.Os maiores recuos mensais da produção na construção foram registados em Hungria (-4,4%), nos Países Baixos (-3,7%) e na Alemanha (-2,1%).A contabilizar aumentos na produção na construção estiveram a Roménia (2,5%), Portugal (2,3%) e Áustria (2%).Em termos homólogos, a produção na construção aumentou 2,3% na Zona Euro e 2,8% na União Europeia.Entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos anuais da produção na construção foram observados na Eslovénia (30,2%), na Roménia (15,8%) e na Áustria (13,7%).Espanha (-5,6%), Países Baixos (-1,7%) e República Checa (-0,3%) foram os únicos Estados-membros que registaram perdas em termos homólogos durante este período.