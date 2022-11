Produção na construção na Zona Euro acelera 1% em setembro

Leia Também Produção na construção cai em agosto na Zona Euro face ao mês anterior

A produção na construção na Zona Euro aumentou 1% em setembro deste ano face ao mesmo período deste ano. Já na União Europeu, a subida foi de 1,4%. Comparativamente a agosto, o aumento foi ligeiro: 0,1% nos países da moeda única e 0,2% na UE.No mês em causa, divulga esta quinta-feira o Eurostat, foi no segmento da construção de edifícios que se registou o maior avanço, 1,2%. Já a engenharia civil somou 0,2%.A maior escalada em termos anuais foi na Roménia, onde a produção na construção cresceu 26,2%, na Eslovéia (26,1%) e na Áustria (6,3%). "As maiores descidas foram registadas em Espanha (-12,3%), República Checa (-3,7%) e Alemanha (-2,6%)", acrescenta o instituto europeu de estatística.Já no espaço de um mês, ou seja, face a agosto, Portugal foi o segundo país onde a produção na construção mais caiu: 2,7%. À frente está apenas a Polónia, que viu o índice ceder 5,8%. No que diz respeito aos maiores aumentos mensais, a Roménia continua a liderar, com uma subida de 3,2% face a agosto, seguida pela Suécia (3,8%) e pela Hungria (2,2%).Em Portugal, a produção na construção acelerou 1% face a setembro de 2021, ano ainda marcado pela pandemia de covid-19.